Трое суток осталось у регионов, чтобы разобраться с невыплатами дополнительных средств медикам, которые работают с COVID-19. Незамедлительно реагировать на такие факты поручил Генпрокурор России. Накануне Владимир Путин раскритиковал чиновников за то, что доплаты дошли далеко не до всех.

Трое суток осталось у регионов, чтобы разобраться с невыплатами дополнительных средств медикам, которые работают с COVID-19. Незамедлительно реагировать на такие факты поручил Генеральный прокурор России. Накануне Владимир Путин раскритиковал чиновников за то, что доплаты дошли далеко не до всех, и потребовал всё исправить до 15 мая.В инфекционном отделении Красноярской больницы скорой помощи Дмитрий Власов работает уже 25 лет. Поэтому, когда встал вопрос, кому заступить на месячную работу с больными коронавирусом, над ответом врач-реаниматолог даже не задумывался. С 20 марта по 20 апреля, без выходных, каждый день Дмитрий и еще один сотрудник отделения делали все возможное, чтобы вылечить и спасти как можно больше количество заболевших. Справились. Дальше — двухнедельный карантин. И снова — на работу, без мысли о премии, которую по поручению президента уже выплатили врачам больницы.Но свои законные премиальные получили далеко не во всех регионах страны. Водитель скорой помощи Центральной больницы города Искитим согласился разговаривать только на условиях анонимности. В условиях пандемии бригады работают уже больше месяца. Еще в апреле врачи написали письмо в прокуратуру – у них не хватает средств защиты. Сейчас по этому поводу идет проверка. А в мае водителю пришла зарплата – на 150 рублей больше обычной при положенных выплатах в 25 тысяч.В случае, если деньги не поступят до 15 мая, сотрудники вновь планируют обратиться в прокуратуру — уже по поводу зарплат. В местном Минздраве же пока отвечают так: размер выплат определяет локальный приказ в каждой медицинской организации региона, а главный врач не определил бригаду скорой помощи как сотрудников, которые постоянно работают с COVID-19."На станции скорой медицинской помощи Центральной городской больницы Искитима по решению главного врача не создана специализированная — так называемая "коронавирусная" — бригада из-за единичного количества пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в Искитимском районе. По этой причине сотрудникам, осуществляющим перевозку пациентов данной категории, начислена надбавка в соответствии с фактическим количеством часов, которые заняла транспортировка", — говорят чиновники.Такая же ситуация и в Амурской области. На осуществление выплат стимулирующего характера регион получил 138 миллионов рублей. Уже в апреле местный Минздрав начал федеральные средства выдавать, но существенной разницы врачи больниц и станций скорой помощи не почувствовали. Причина, как выяснилось, опять же в разной трактовке указа. "Фактически отработанное время" региональные власти рассчитывали, исходя из времени работы с коронавирусными пациентами. Но федеральный Минздрав уточнил: речь о каждом часе работы. Исключение – только больничный или отпуск.Тяжелая ситуация и во Владимирской области. Там врачи до сих пор не могут добиться нормального тестирования на вирус для медработников и жалуются на отсутствие защитных костюмов. А вот фото расчетного листа фельдшера местной скорой бригады. Доплата за все время работы в пандемию – 259 рублей. У другого фельдшера, Василисы Коноваловой, немногим больше – 760 рублей. Оправдание все то же – расчет проводили из фактических минут контакта с больными. Обещанные десять тысяч получили единицы.В Следственном комитете уже пообещали разобраться с каждым обращением. Впрочем, проверку теперь проведут не только во Владимирской области. Взять вопрос выплат под контроль правоохранителей поручил Генеральный прокурор страны Игорь Краснов. Следить и незамедлительно реагировать на нарушения теперь будут региональные прокуратуры.