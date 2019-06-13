В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке арены ПалаЭванджелисти в итальянской Перудже обыграла команду Болгарии со счетом 3:0 (25:20, 25:23, 25:16).

В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке арены "ПалаЭванджелисти" в итальянской Перудже обыграла команду Болгарии со счетом 3:0 (25:20, 25:23, 25:16).Самыми результативными в составе победителей встречи стали Татьяна Юринская (16 очков), Ксения Парубец (13) и Ирина Воронкова (11).Россиянки одержали вторую победу кряду и с десятью очками занимают 14-е место в турнирной таблице, а болгарки расположились на 16-й строчке, имея в активе одно очко. В следующем матче турнира сборная России 13 июня сыграет с командой Италии, а Болгария в тот же день встретится с Южной Кореей.Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в китайском Нанкине с 3 по 7 июля.