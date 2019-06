Российский певец Сергей Лазарев представил русскую версию песни своей Scream (Крик). Эксклюзивная премьера состоялась на Красной площади на концерте в честь празднования Дня России.

Российский певец Сергей Лазарев представил русскую версию песни своей Scream ("Крик"). Эксклюзивная премьера состоялась на Красной площади на концерте в честь празднования Дня России. Премьеру песни можно было увидеть и в эфире телеканала "Россия 1".Премьеру русской версии песни Сергей Лазарев анонсировал в своем Instagram. В этот праздничный день Лазарев пожелал России еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего.В мае Лазарев с песней Scream выступил на конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. По итогам голосования в финале конкурса он занял третье место, набрав 370 баллов от жюри и зрителей.Конкурсную песню для Лазарева написали Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос и Шарон Вон. Уже в дни "Евровидения" она вошла в чарты iTunes 11 стран Европы, а клип Лазарева вошел в пятерку лидеров по просмотрам на YouTube-канале "Евровидения". До этого, в 2016 году, Сергей Лазарев участвовал в "Евровидении" в Стокгольме, где занял третье место — и первое в зрительском голосовании — с песней You Are The Only One.