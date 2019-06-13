В рамках турнира по плаванию Маре Нострум во французском Кане-ан-Руссийон россиянка Юлия Ефимова заняла первое место в заплывах на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

В рамках турнира по плаванию "Маре Нострум" во французском Кане-ан-Руссийон россиянка Юлия Ефимова заняла первое место в заплывах на дистанциях 50 и 200 метров брассом.В финальном заплыве на 50 метров Ефимова показала результат 30,60 секунды. Второе место заняла бразильянка Дженнифер Консейсан (30,64), третье – шведка Софи Ханссон (31,13).Россиянка в заплыве на 200 метров проплыла за две минуты 23,41 секунды. Второй результат показала канадка Кира Смит (2.24,92), третий – Джессика Валь (2.25,54) из Испании.