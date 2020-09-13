Проект реализован на средства гранта ООГО «Российского Фонда Культуры»

В Судогодском районе пройдет этно-экологический фестиваль «Синеборье». Проект реализован на средства гранта ООГО «Российского Фонда Культуры», предоставленного в рамках фестивального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».Как уточняют организаторы, мероприятия фестивальной программы помогут узнать и увидеть прекрасные черты своей малой Родины, открыть глубинную связь творчества народа с историей, ощутить единство жизни человека и природы, услышать и увидеть эту связь в звучании народных песен, в практиках народных ремесел и традиций. Фестиваль пройдет 19 сентября 2020 года, в городе Судогда, на территории стадиона «Красный Химик». Вход свободный.(Фото: «Синеборье»)