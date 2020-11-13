Уже по итогам текущего года готовность объекта должна составить 3 процента.

Эта дорога крайне необходима жителям областного центра, она позволит избавить восточную часть города от пробок. Рпенский проезд выступит дублёром перегруженной Добросельской улицы Владимира.Поправки связаны с предоставлением региону из федерального бюджета в 2020 году транша в размере 500 млн рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, соответствующее постановление Правительства Российской Федерации подписано 11 сентября 2020 года.Деньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации и направлены на строительство Рпенского проезда в городе Владимире. Проект постановления областной администрации по распределению указанных средств подготовлен. Уже по итогам текущего года готовность объекта должна составить 3 процента.