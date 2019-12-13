13.12.2019

2019-12-13 15:10:02

Есть надземный переход у рынка Тандем во Владимире

На трассе М-7 в черте города у рынка "Тандем" рабочие возводят пролётное строение модульного надземного пешеходного перехода.

Для этого минувшей ночью было временно ограничено движение. А в полночь дорогу полностью перекрывали на сорок минут. Сейчас основные части конструкции смонтированы и в скором времени надземный пешеходный переход станет единственным, а главное - безопасным способом пересечь трассу. Кстати, этот участок можно назвать одним из самых аварийных - переход здесь нерегулируемый и плохо освещённый. Напомним, последний случай наезда на пешехода на данном переходе произошёл 31 ноября. А всего на Пекинке сейчас 4-е действующих надземных конструкции.

Алексей Борисов, начальник ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород»: «В своё время, ещё начиная с 2013 года, начали строить пешеходные переходы, и как раз на этом участке три пешеходных перехода построили. Просмотрели оптимальную схему и поняли, что ещё необходимо сделать шесть. До конца года установим шесть модульных переходов, которые помогут спокойно пересечь трассу».

Насколько удобными будут переходы для лиц с ограниченными возможностями, и в каком состоянии конструкции, которые установили в 2013 году? Дмитрий Горкин оценил их состояние. Сейчас он готовит репортаж к следующему выпуску в 17 часов.