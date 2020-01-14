Из автомобилей выбежали трое мужчин и стали угрожать предметами, похожими на топор и пистолет. Злоумышленники выхватили из салона сумку с 6,5 млн рублей и скрылись...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Бирюлево Восточное при участии сотрудников ФСБ России задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть ОМВД России по району Бирюлево Восточное поступило сообщение от 31-летнего москвича. Потерпевший рассказал, что ехал по МКАД на своем автомобиле. На одном из участков дороги к его машине приблизились две иномарки, одна из которых совершила столкновение с «Тойотой» заявителя, а вторая заблокировала движение. Из автомобилей выбежали трое мужчин и стали угрожать предметами, похожими на топор и пистолет. Они выхватили из салона сумку с 6,5 млн рублей, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Оренбурга, Санкт-Петербурга и Московской области сотрудники правоохранительных органов поэтапно задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 33 лет. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием СЧ СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22