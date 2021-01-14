За него проголосовали все 15 депутатов местного райсовета.

Сегодня, 14 января, Петушинский район обрёл нового главу. В результате им стал Александр Курбатов, который получил все 15 голосов депутатов. Его единственным конкурентом был глава посёлка Вольгинский Сергей ГуляевРанее «33Live.Ru» писал, что 14 декабря 2020 года бывший руководитель муниципалитета Сергей Великоцкий сложил свои полномочия по состоянию здоровья.Новоизбранный сити-менеджер начинал свою карьеру на посту юриста в администрации Петушков. Имеет два высших образования и кандидатскую диссертацию. До этого занимал должность первого зама в Петушинской райадминистрации.