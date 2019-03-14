Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку предприятия

Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку предприятияРегиональный Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку предприятия ИП Мамоян И.С. ларёк «Мясо в лаваше» на улице Верезинская. Специалисты ведомства выявили грубейшие нарушения санитарных правил.Так, например, в ларьке отсутствовал водопровод и канализация. Из-за маленькой площади помещения готовая продукция соседствовала с сырым мясом. Повара нарушали санитарные правила при мытье посуды. Кроме того, предприниматель не смог предоставить документов, удостоверяющих безопасность мяса, овощей и лаваша.Выявленные нарушения представляют угрозу здоровью потребителей. Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение об административном приостановлении деятельности ларька на 60 суток.Если за это время индивидуальный предприниматель не устранит все нарушения, срок административного приостановления деятельности продлят.