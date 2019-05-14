В Берлине стартует пятый ежегодный фестиваль аккордеона и бандонеона, организованный общественной организацией PANTONALE. 25-летие городского партнерства между Буэнос-Айресом и Берлином послужило поводом для организаторов в этом году сделать акцент на Аргентине.

В Берлине стартует пятый ежегодный фестиваль аккордеона и бандонеона, организованный общественной организацией PANTONALE. 25-летие городского партнерства между Буэнос-Айресом и Берлином послужило поводом для организаторов в этом году сделать акцент на Аргентине.Главным событием фестиваля станет праздничный вечер, который состоится 19 мая в Берлинской филармонии. В центре программы — выступления бандонеониста-виртуоза Омара Массы, который считается преемником Пьяццоллы. Масса представит как сольные произведения для бандонеона, так и композиции с участием других инструментов и оркестра. Среди прочего частью программы будет мировая премьера концерта Bandoneon Concerto / Buenos Aires-Berlin, написанного Омаром Массой для бандонеона, фортепиано и струнного оркестра. В рамках фестиваля Омар Масса также поведет мастер-класс.В программе фестиваля PhilHARMONIKA запланированы выступления канадской аккордеонистки Елены Милойевик (Jelena Milojevic) и дуэта Aспера (Геннадий Ротари — аккордеон, Валентина Варгиу — фортепиано), а также хорватского аккордеониста Мартина Кутнара. Молодое поколение музыкантов будет представлено Софией Фишер и Даниелем Грунски, которые недавно были отмечены как лучшие участники фестиваля "Мастера завтрашнего дня".Кроме того, в Берлинской филармонии прозвучит музыка московского композитора – профессора Вячеслава Семенова. Будет исполнена "Болгарская сюита" в аранжировке Петра Стесцека. В концерте также примет участие гитарист Виталий Шаль, уроженец Казахстана.Организаторы фестиваля выражают огромную благодарность российскому музыканту, одному из лучших баянистов России, признанному исполнителю в Европе Юрию Васильевичу Шишкину из Ростова-на-Дону за поддержку мероприятия.