В Госдуме предложили давать скидки на полис ОСАГО для россиян, которые лишились работы из-за пандемии.

В Госдуме предложили давать скидки на полис ОСАГО для россиян, которые лишились работы из-за пандемии.С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, направив письмо на имя главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, сообщает RT."Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности", - говорится в обращении.Такая мера также может поддержать семьи, которые сейчас в сложном положении, отметил Сухарев.После реформы страхования ОСАГО привязали к штрафам, так что нарушители теперь будут платить за полис больше.