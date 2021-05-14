Во Владимире из-за ремонта магистральных теплосетей на три дня закроют движение у дома №36 улице Мира. Как сообщили владимирские энергетики, ограничение движения автотранспорта будет ..

Во Владимире из-за ремонта магистральных теплосетей на три дня закроют движение у дома №36 улице Мира. Как сообщили владимирские энергетики, ограничение движения автотранспорта будет организовано в сторону улицы Горького. Движение по правой стороне улицы Мира, от Октябрьского проспекта до улицы Горького, будет закрыто с 23:00 14 мая до 5:00 17 мая.Водителям рекомендовано заранее выбирать пути объезда.