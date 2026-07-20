Вязники вновь стали столицей поэзии и песни. В 53-й раз прошел Всероссийский Фатьяновский праздник. В этом году он объединил не только поклонников творчества Алексея Фатьянова, но и молодых
<a href="https://33live.ru/novosti/20-07-2026-pesni-kotorye-ne-stareyut-v-vyaznikax-nagradili-pobeditelej-konkursa-fatyanovskie-solovi.html" target="_blank">Песни, которые не стареют: в Вязниках наградили победителей конкурса «Фатьяновские соловьи»</a> - Вязники вновь стали столицей поэзии и песни. В 53-й раз прошел Всероссийский Фатьяновский праздник. В этом году он объединил не только поклонников творчества Алексея Фатьянова, но и молодых
[url=https://33live.ru/novosti/20-07-2026-pesni-kotorye-ne-stareyut-v-vyaznikax-nagradili-pobeditelej-konkursa-fatyanovskie-solovi.html]Песни, которые не стареют: в Вязниках наградили победителей конкурса «Фатьяновские соловьи»[/url] - Вязники вновь стали столицей поэзии и песни. В 53-й раз прошел Всероссийский Фатьяновский праздник. В этом году он объединил не только поклонников творчества Алексея Фатьянова, но и молодых