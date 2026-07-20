Вязники вновь стали столицей поэзии и песни. В 53-й раз прошел Всероссийский Фатьяновский праздник. В этом году он объединил не только поклонников творчества Алексея Фатьянова, но и молодых

Вязники вновь стали столицей поэзии и песни. В 53-й раз прошел Всероссийский Фатьяновский праздник. В этом году он объединил не только поклонников творчества Алексея Фатьянова, но и молодых исполнителей со всей страны — здесь впервые состоялся межрегиональный вокальный конкурс «Фатьяновские соловьи». Его организатором выступила Молодежная дума при Законодательном Собрании Владимирской области. Идею поддержала председатель областного