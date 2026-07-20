Несколько сотен гостей, гастрономические изыски на любой вкус и модный показ от владимирских красавиц. Фестиваль «Владимирская вишня» уже 14 лет проходит в белокаменной столице. С каждым

Несколько сотен гостей, гастрономические изыски на любой вкус и модный показ от владимирских красавиц. Фестиваль «Владимирская вишня» уже 14 лет проходит в белокаменной столице. С каждым годом «царская ягода» становится все слаще, а гулянье масштабнее. Уже по традиции на сцене лучшие владимирские коллективы. В центре внимания необычные блюда – стаканчиком с горсткой ягод уже никого