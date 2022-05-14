У нас в регионе тоже зажглась новая звезда. Не у всех музыкантов есть возможность пробиться к...

У нас в регионе тоже зажглась новая звезда. Не у всех музыкантов есть возможность пробиться к большой аудитории, выступать на крупных площадках страны. Но такой шанс судьба подарила александровской вокалистке.Этим летом песню нашей землячки Кати Рикеда услышат миллионы москвичей и гостей столицы. Её композиция "Не нужна" стала победителем проекта "Музыка в парках". Катя родом из Александрова. Сочиняет и исполняет собственные песни. Уже несколько лет покоряет музыкальные площадки страны. Этой весной у нее исполнилась и заветная мечта- участие в музыкальном телепроекте на федеральном канале. Для победы не хватило поддержки региона. Но удалось порадовать своего главного зрителя - любимую бабушку.Татьяна Сергеевна Чурина, бабушка Кати Рикеда: «Замечательная внучка. хорошие песни пишет ...а папа за нами подглядывает...Целует бабушку».Чёрное и красное. В ней будто живут эти 2 грани - признается Катя Рикеда. Выражают бойкий и страстный характер исполнительницы. Музыка- всё в ее жизни. Катя не побоялась бросить учебу в Ярославском театральном училище. Искать себя уехала в столицу. Во многом определил ее путь ставший любимым проект- "Музыка в метро".-Километры стекла, зеленеет трава, ты , конечно, права, ...переплавить с утра...Ощущения невероятные... ты стоишь в переходе, мимо проходят тысячи людей и это так сложно- зацепить кого-то своей музыкой. Заставить улыбнуться. Главная мотивация - возможность донести свое творчество для слушателей. В этом году Катя прошла отбор в проекте "Уличный артист в парках Москвы". И получила официальное разрешение на свои выступления. Значит песни получились, говорит Катя.Катя Рикеда вокалистка: «Чтобы мои песни были прослушиваемы, чтобы на мой концерт приходило много людей, и они пели вместе со мной. По-моему это самое важное для любого артиста».Главная тема её песен - любовь во всех проявлениях. Много композиций написано именно в тот момент, когда сердце готово вырваться, замечает Катя. И это не обязательно любовь к человеку, но к своему делу, конкретным вещам - лучшей подруге - гитаре.Катя Рикеда вокалистка: «Музыка в моей жизни, это наверное мой любимый человек..Если бы она могла быть в физическом обличии, то наверное она была бы лучшим, человеком ...Хотя ссоримся мы с ней как и с любым другим»Акт творения, рождение песни и ее признание - маленькая победа. В планах нашей землячки стать гастролирующим артистом . И еще создать свой личный хит. А пока ее треки готовы покорять Москву.Татьяна Воронцова. Вести Владимир.