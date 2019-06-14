О бедности на Украине заговорили в Министерстве социальной политики. Глава ведомства Андрей Рева признал провал социально-экономической системы, которую выстраивали в стране последние годы и отметил, что соседние страны добились намного большего.

О бедности на Украине заговорили в Министерстве социальной политики. Глава ведомства Андрей Рева признал провал социально-экономической системы, которую выстраивали в стране последние годы и отметил, что соседние страны добились намного большего.Среди основных причин обнищания населения чиновник назвал постоянно растущие тарифы по коммунальным услугам. На фоне падающих доходов украинцев это приводит к катастрофическому росту задолженностей.Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук также говорил о настоящем системном кризисе в экономике страны и призывал Киев как можно скорее восстановить отношения с Россией и СНГ. В том числе и для того, чтобы решить наболевший топливный вопрос и договориться с Москвой по поставкам и транзиту газа, сообщает "Россия 24".