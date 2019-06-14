На территории Луганской республики появился еще один пункт приема документов на получение российского паспорта. По данным местных властей, все работают в усиленном режиме.

На территории Луганской республики появился еще один пункт приема документов на получение российского паспорта. По данным местных властей, все работают в усиленном режиме.Всего на рассмотрении в МВД России больше 12 тысяч заявлений. По тысяче с лишним уже принято положительное решение.Указ об особом режиме получения гражданства был подписан в апреле, и желающих пройти процедуру с каждым днем все больше.Киев практически лишил своих граждан права на свободу передвижения, получения пособий, образования или медицинской помощи. Поэтому в Москве настаивают: акция носит исключительно гуманитарный характер.С паспортом нашей страны жители Донбасса смогут свободно въехать на территорию России для проживания, лечения или работы, передает телеканал "Россия 24".