Жертвами обмана становятся как пенсионеры, так и молодежь.

В регионе ежедневно регистрируются десятки случаев дистанционного мошенничества. Обману подвергаются граждане всех возрастов и профессий, доверяющие выдуманным историям злоумышленников.Самой крупной жертвой за последнее время стала 22-летняя жительница Радужного. Преступник, представившись сотрудником военкомата, пообещал ее мужу-бойцу СВО медаль и узнал номер СНИЛС. Затем сообщники запугали девушку кражей документов и убедили передать почти 7 миллионов рублей курьерам в Москве и Орехово-Зуево.Пенсионерка из Владимира отдала курьеру миллион под видом «декларирования» сбережений, а жительница Мурома лишилась 1,1 миллиона рублей, поверив в историю о зеркальном кредите. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Прокуратура просит граждан проверять информацию и звонить 102.