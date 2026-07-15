Спрос на услуги выездных шашлычников и поваров вырос на 76% год к году, выяснили эксперты Авито Услуг. Также жители региона активно бронируют оборудованные зоны отдыха — интерес к аренде

Спрос на услуги выездных шашлычников и поваров вырос на 76% год к году, выяснили эксперты Авито Услуг. Также жители региона активно бронируют оборудованные зоны отдыха — интерес к аренде беседок с мангалами увеличился на 31%. Предложение таких площадок тоже выросло — число объявлений стало больше на 46%. Средняя стоимость аренды оборудованной зоны отдыха во Владимирской