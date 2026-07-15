Регистрация уже открыта.

Во Владимирском регионе начался прием заявок на командные соревнования в рамках марафона «Сила России», организованного при поддержке сторонников партии «Единая Россия». К участию в состязаниях приглашаются сотрудники предприятий и учреждений, готовые объединиться в спортивные сборные своих организаций.Регистрация команд и сами тренировки будут проходить в период с 13 июля по 13 августа текущего года.Для участия коллективу необходимо выбрать лидера, установить на смартфоны мобильное приложение «Мой Фитнес» и пройти простую регистрацию. После ввода специального промокода SILARF руководитель группы сможет создать команду и разослать ссылки-приглашения своим коллегам.Система будет начислять баллы за ежедневную активность: за каждые 250 шагов команда получит один балл, также очки начисляются за интенсивные пульсовые тренировки. Максимальный лимит для одного спортсмена составляет двести баллов в день, а итоговый рейтинг будет рассчитываться по среднему результату группы.Команда, занявшая первое место, получит уникальную возможность пригласить знаменитого олимпийца или чемпиона для проведения мастер-класса в своем регионе. Кроме того, каждые две недели 200 наиболее активных участников получат памятные открытки с автографами звезд отечественного спорта. Данный марафон — отличный способ укрепить здоровье и сплотить коллектив.