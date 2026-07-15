Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первое полугодие 2026 года зафиксировали во Владимирской области 50 случаев самовольного подключения к электросетям, из которых 8 совершены повторно. Лидером

Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первое полугодие 2026 года зафиксировали во Владимирской области 50 случаев самовольного подключения к электросетям, из которых 8 совершены повторно. Лидером по числу самовольных подключений по-прежнему остаётся Александровский муниципальный округ. Случаи выявлены в следующих округах: – Александровский муниципальный округ – 36; – Судогодский муниципальный округ – 5; – Вязниковский муниципальный округ –