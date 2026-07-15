Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первое полугодие 2026 года зафиксировали во Владимирской области 50 случаев самовольного подключения к электросетям, из которых 8 совершены повторно. Лидером
<a href="https://33live.ru/novosti/15-07-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavleny-50-sluchaev-samovolnogo-podklyucheniya-k-elektrosetyam.html" target="_blank">Во Владимирской области выявлены 50 случаев самовольного подключения к электросетям</a> - Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первое полугодие 2026 года зафиксировали во Владимирской области 50 случаев самовольного подключения к электросетям, из которых 8 совершены повторно. Лидером
[url=https://33live.ru/novosti/15-07-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavleny-50-sluchaev-samovolnogo-podklyucheniya-k-elektrosetyam.html]Во Владимирской области выявлены 50 случаев самовольного подключения к электросетям[/url] - Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первое полугодие 2026 года зафиксировали во Владимирской области 50 случаев самовольного подключения к электросетям, из которых 8 совершены повторно. Лидером