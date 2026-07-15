В связи с проведением массового городского мероприятия временно изменится режим работы парковки на улице Спасской, сообщили в администрации г. Владимира. С 21:00 15 июля до 8:00 20 июля она будет

В связи с проведением массового городского мероприятия временно изменится режим работы парковки на улице Спасской, сообщили в администрации г. Владимира. С 21:00 15 июля до 8:00 20 июля она будет закрыта. Уважаемые автомобилисты, убедительно просим убрать автомобили с территории парковки. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и благодарим за понимание, – отметили