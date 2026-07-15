Авария произошла 14 июля, в 19.25, на трассе Владимир – Юрьев-Польский, недалеко от поворота на деревню Масленка, сообщили в пресс-службе МЧС области. Опрокинулся автомобиль «Хонда». Одна из

Авария произошла 14 июля, в 19.25, на трассе Владимир – Юрьев-Польский, недалеко от поворота на деревню Масленка, сообщили в пресс-службе МЧС области. Опрокинулся автомобиль «Хонда». Одна из пассажирок погибла. Ещё двое человек пострадали: водитель авто – мужчина 1972 года рождения, и его супруга 1974 года рождения. Женщину совместно деблокировали сотрудники МЧС России и Аварийно-спасательной службы