Следственный комитет по Саратовской области начал проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о нелегальной перевозке детской туристической группы в Челябинск после отдыха в Крыму. В частности, ребят разместили на полу, поскольку им не хватило места в автобусе.

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о нелегальной перевозке детской туристической группы в Челябинск после отдыха в Крыму.Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. По предварительным данным, 13 августа 2019 года в Саратовской области был остановлен микроавтобус, в котором перевозили семнадцать детей в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В частности, ребят разместили на полу, поскольку им не хватило места в автобусе.По сообщениям, опубликованным в СМИ, стало известно, что водитель транспортного средства не имел сменщика, потому ехал большое расстояние без перерывов на отдых. Такие условия не соответствуют требованиям безопасности.В социальных сетях родители рассказали, что школьники проводили каникулы в детском лагере в Крыму. Организатор тура обещал, что поездка пройдет в комфортабельных условиях, в автобусах с кондиционерами, остановками на ночлег. Такие условия были соблюдены лишь по направлению в одну сторону, сообщает "Московский комсомолец".Мама одного из детей, находившихся в автобусе, ехала в качестве сопровождающей группы. Она сделала фотографии, на которых видно, как дети спят на полу и отправила их другим родителям. Те, в свою очередь, не оставили это просто так и обратились в челябинское управление ГИБДД, откуда связались с саратовскими коллегами. В итоге автобус остановили, детей доставили в ближайший детский лагерь, где их покормили и уложили спать. По словам сопровождающей, водитель автобуса уехал, даже не беспокоясь о дальнейшей судьбе детской туристической группы.В настоящее время проводится комплекс действий, который поможет установить все обстоятельства произошедшего. Также выясняется, нужна ли кому-нибудь из детей медицинская помощь. Устанавливается владелец микроавтобуса, затребованы необходимые документы. Следователи проводят опрос водителя транспортного средства, а также лиц, которые сопровождали детей в поездке.