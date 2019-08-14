В Ставропольском крае следователя поймали на взятке в 800 тысяч рублей, за эту сумму страж порядка обещал родственникам смягчить наказание задержанному за распространение наркотиков. Момент передачи денег сняли на видео.

В Ставропольском крае следователя поймали на взятке в 800 тысяч рублей, за эту сумму страж порядка обещал родственникам смягчить наказание задержанному за распространение наркотиков. Момент передачи денег сняли на видео."Там идет срок до 10 лет лишения свободы по его статье, понимаете вы это? Это тяжкое преступление. Человек сказал, что максимально возможное он сделает: чтобы был условный срок хотя бы 3-4 года. Я же не судья, я не обещал помочь, я сказал, что попытаюсь. Все, что от меня надо было, я сделал", — объяснял матери подозреваемого сотрудник следственного отдела ОМВД по Предгорному району.От протянутой ему пачки денег он сначала отказался, но спустя пару минут все же взял средства, при этом не стал их пересчитывать. "Я вам доверяю", — пояснил оперативник.К тому моменту все его действия фиксировали сотрудники ФСБ, к которым обратилась столкнувшаяся с вымогательством женщина.Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".После проведения служебной проверки, как отметили в УМВД по Ставропольскому краю, оказавшегося под следствием сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.