На территории Владимирской области на 1 августа зарегистрировано 33 случая заболевания животных бешенством.

На территории Владимирской области на 1 августа зарегистрировано 33 случая заболевания животных бешенством, 17 домашние животные (13 собаки, 4 кошки) и 14 дикие лисы и 2 сельскохозяйственные. В большинстве случаев бешенство у домашних животных возникло в результате контакта с дикими. На данный момент по бешенству карантин не снят с 10 пунктов в Вязниковском, Киржачском, Ковровском, Селивановском, Собинском, Судогодском районах и во Владимире на улице Красноармейской.Напомним, что бешенство — это опасное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и нередко заканчивается летальным исходом.