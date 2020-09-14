Доверчивая москвичка сняла со своего счета 200 тысяч рублей, взяла из дома еще 300 тысяч и передала всю сумму неизвестному мужчине, который представился коллегой незнакомки...

«Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию обратилась 73-летняя москвичка. По словам заявительницы, к ней на Симферопольском бульваре подошла незнакомка и представилась сотрудником медицинского центра. Женщина рассказала пенсионерке, что ей в рамках специальной программы положена компенсация. Для ее получения необходимо снять со своей сберкнижки 100 тысяч рублей, тогда компенсация будет в 1,5 раза больше снятой суммы. Доверчивая москвичка сняла со своего счета 200 тысяч рублей, взяла из дома еще 300 тысяч и передала всю сумму неизвестному мужчине, который представился коллегой незнакомки. Однако впоследствии женщина денег не получила и обратилась в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказалась приезжая из ближнего зарубежья супружеская пара, ранее судимые 59-летний мужчина и 71-летняя женщина.Установлено, что задержанные не работали в медицинском центре и взятые на себя устные договоренности исполнять не собирались.Следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22