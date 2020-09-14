Александр Певунов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира Александра Певунова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.Следствием установлено, что летом 2019 года Певунов получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме 1,1 млн рублей за незаконное содействие в победе представляемых последней фирм на поставку в медицинское учреждение дорогостоящего рентген - оборудования.Обвиняемый вину в совершении преступления признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду города Владимира.Напомним, что в особо крупном размере. Следователи совместно с оперативниками УФСБ установили, что незаконное вознаграждение Евгений Яскин получил за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медоборудования.