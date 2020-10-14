Самый первый каменный дом в Гороховце выставлен на продажу. Его построил купец Семен Ершов в 1660 году. Памятник регионального значения сейчас находится в частном владении.

Самый первый каменный дом в Гороховце выставлен на продажу. Его построил купец Семен Ершов в 1660 году. Памятник регионального значения сейчас находится в частном владении.Нынешнему владельцу Валерия Стариннова он достался в 90-х годах прошлого века в плачевном состоянии. Предприниматель отремонтировал его и сделал из "Дома Ершова- Судоплатова" гостиницу. Как сообщил Валерий Стариннов "Вестям" , деньги от продажи гостиницы нужны на ремонт другого памятника в Гороховце - бывшего Начального высшего училища для мальчиков.