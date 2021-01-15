Всего в городе установлено 2750 камер.

Во Владимире с помощью 2750 камер видеонаблюдения нашли виновников 90 дорожно-транспортных происшествий и 35 фактов совершения административных правонарушений.Доступ к ним имеется у полиции, сотрудников мэрии, управления гражданской защиты населения и подразделения, отвечающего за городские дороги.«Присмотр» организован на площадях, парках, скверах, возле школ, учреждений спорта и на основных транспортных развязках и магистралях.Добавим, что в 2021 году дополнительные камеры установят при входе во все муниципальные образовательные учреждения и в парке «Добросельский».