Во время телефонной беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин спросил, намерен ли его собеседник и его окружение на самом деле выполнять Минские соглашения.

Во время телефонной беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин спросил, намерен ли его собеседник и его окружение на самом деле выполнять Минские соглашения.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, отметив, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны​​​.Сообщается также, что Путин, в контексте предстоящего 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, указал Зеленскому на недопустимость искажения фактов, касающихся Второй мировой войны, напомнив о всеобщем вкладе народов СССР.Он также выразил свое соболезнование в связи с гибелью в Псковской области России 13 февраля граждан Украины в дорожной аварии.Стороны обсудили вопросы прочного перемирия на Донбассе и необходимость активизации усилий на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске по выполнению ранее достигнутых договоренностей.Пресс-служба офиса украинского президента сообщила о том, что в ходе разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, а также положительно отозвались о заключении контракта на транзит российского газа по территории республики, подписанного накануне.