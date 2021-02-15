Учреждение предлагает эффективное лечение с использованием новейших методик.

Клиника «Радужная» - филиал Медицинского центра «Решма» ФМБА России открыта для реабилитации пациентов, перенёсших коронавирус.Учреждение предлагает лечение с использованием новейших методик.Программа реабилитации даёт возможность: уменьшить остаточные явления после COVID-пневмонии; восстановить функции легких; улучшить доставку кислорода органам и тканям; повысить толерантность к физическим нагрузкам; повысить защитные функции организма; стабилизировать психоэмоциональное состояние.Реабилитация доступна в условиях дневного стационара, а также на дому с использованием телемедицинских технологий - COVID-Rehab.Электронная почта для направления документов:Телефоны для предварительного согласования даты госпитализации: 8(49254)3-13-20, 8-915-821-32-80, 8-910-690-04-12, в будние дни с 9.00 до 16.00«Даже если функции легких частично утеряны, возможна их компенсация. Улучшить самочувствие, уменьшить одышку и затрудненность дыхания - возможно. Мы научим вас дышать по-новому», - отмечают специалисты медучреждения.