Во Владимирской области «Суздальская районная больница» выплатила предпринимателям более 21...

Во Владимирской области «Суздальская районная больница» выплатила предпринимателям более 21 миллионов рублей долга.Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. После проверки выяснилось, что «Суздальская районная больница» заключила с 62 компаниями контракты на поставку продуктов питания, расходных материалов и пр.В установленные срок, увы, предприниматели от медицинского учреждения деньги так и не получили.В результате проверки прокуратурой выяснилось, что долг больницы превышает 21 миллион рублей.Руководителю учреждения было внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.В отношении бывшего руководителя больницы возбудили дело об административном правонарушении («… срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).Только после этого задолженность по исполненным контрактам была погашена на 100%.Фото-иллюстрация: pxfuel.com