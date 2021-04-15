Пострадавших в результате пожара нет.

В деревне Першково в результате крупного пожара сгорели четыре жилых дома, одно нежилое строение и шесть дачных домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.На данный момент пламя удалось локализовать и не допустить распространения на другие строения.Пострадавших в результате пожара нет.К ликвидации пожара привлечены 12 единиц техники и 43 человека, а такжеТушением пожара руководит начальник ГУ МЧС региона Алексей Купин. В Першково выехал глава региона Владимир Сипягин.