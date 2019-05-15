В Москве проходит I международный Московский академический экономический форум. Он собрал две тысячи экспертов, в том числе из-за рубежа.

В Москве проходит I международный Московский академический экономический форум. Он собрал две тысячи экспертов, в том числе из-за рубежа.Как в кратчайшие сроки улучшить качество жизни россиян? Что поможет привлечь инвестиции, и какую роль в экономике страны играет наука? Решение таких практических задач проходит в рамках экспертного дискурса. На полях I Московского академического экономического форума обсудить актуальные проблемы собрались несколько сотен российских и иностранных экспертов. Ответы на многие вопросы они ищут сразу — в режиме онлайн."Отличие этого форума от других заключается в том, что мы собираемся обсуждать вопросы не текущего экономического состояния. Это не форум, который носит деловой или коммерческий характер. Мы решили его посвятить исследованию российской экономики, перспективе в рамках мировой экономики с точки зрения фундаментальной российской науки. Не только экономической, потому что сегодня очень важно выслушать мнения экономистов разных научных школ, и мы это сделаем здесь. Для этого как раз такая площадка и создана", — рассказал президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.Главная тема форума — анализ трендов современного мира. Несмотря на пестроту позиций, в одном ученые едины: развитие экономики невозможно без научно-технического прогресса, а знания — главный ресурс нашей страны. Цифровизация, эффективный госконтроль, рост промышленности и, главное, социальной сферы — решать эти задачи необходимо совместно с учеными."Мы должны обеспечить, чтобы наш трудящийся народ увидел, как ситуация меняется к лучшему. И президент нашей страны в своих Посланиях Федеральному собранию ставил такие задачи. Это взаимодействие между траекториями социального развития и экономического развития страны. В долгосрочной перспективе эти траектории должны взаимодействовать и идти близко друг к другу", – поделился своим мнением президент Российской академии наук Александр Сергеев.Основные задачи страны во всех областях прописаны в национальных проектах. Главный вопрос: как реализовывать их наиболее эффективно? Ответы на форуме дает и международный опыт. В дискурсиях участвуют около 150 иностранных экспертов из 24 стран. Лауреат Нобелевской премии по экономике (2014 год) Жан Тироль также считает, что ставку необходимо делать на технологии и образование:— Мы должны спросить себя, почему технологическая революция дает нам столько ожиданий. Это потому, что новая экономика строится на новых платформах. Раньше, если вы искали работу, образование, друзей, вы бы просто пошли к соседям в своем городке или поселке. Сейчас достаточно одного клика, и вы открываете целый мир, сталкиваетесь с другим уровнем информации.Больше двух тысяч участников из 62 субъектов страны участвуют в форуме. Проблемы регионов и пути их решения обсуждают на 28 площадках по всей России. Основная дискуссия проходит в здании Российской академии наук в Москве. Ведущие экономисты и социологи проведут здесь ближайшие два дня.