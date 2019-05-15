19 мая 2019 года по центральным набережным столицы пройдет Московский полумарафон — самый массовый забег России на 21,1 км.

19 мая 2019 года по центральным набережным столицы пройдет Московский полумарафон — самый массовый забег России на 21,1 км.В этом году на забеге будет три дистанции — 5, 10 и 21,1 км. В рамках мероприятия пройдет корпоративная эстафета. Представители различных компаний выйдут на старт, чтобы побороться за призовые места. Организаторы предлагают несколько дистанций, чтобы вовлечь в бег как можно больше людей и дать возможность каждому стать частью главного полумарафона страны.Маршрут Московского полумарафона проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре города. Трасса забега измерена и сертифицирована авторитетной международной организацией марафонов и пробегов (AIMS). Живописный маршрут и высокий уровень организации привлекают участников со всего мира — в этом году на старт забега выйдут бегуны из 48 стран.Как и в прошлом году Московский полумарафон станет частью масштабного проекта "Забег.рф". В рамках всероссийского праздника бега тысячи людей в разных городах страны выйдут на старт в одно и то же время — в 9:00 утра по московскому времени независимо от часового пояса.Традиционно забег соберет на старте элиту российской легкой атлетики. Для победителей Московского полумарафона предусмотрен денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 1 миллион рублей. Она включает в себя выплаты для мужчин и женщин, занявших с 1 по 5 место, а также бонусные выплаты за высокий результат. На финише все участники получат медали с обновленным дизайном и логотипом забега.После финиша победителей и призеров в выборочном порядке протестируют на допинг. Спортсмены, нарушившие антидопинговое правила, будут дисквалифицированы.Накануне старта — 17 и 18 мая — пройдет масштабная Спортивная выставка. Бегуны получат стартовые пакеты, смогут выбрать беговую экипировку, спортивное питание, аксессуары и гаджеты для бега.18 мая организаторы впервые проведут детские забеги в рамках Московского полумарафона. Юные участники выйдут на старт дистанций 400 и 800 метров. Каждый получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнеров и памятную медаль на финише.