Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе собирается возобновить карьеру футболиста. 38-летний Сиссе хочет забить четыре мяча, чтобы достигнуть отметки сто мячей в чемпионате Франции.

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе собирается возобновить карьеру футболиста. 38-летний Сиссе хочет забить четыре мяча, чтобы достигнуть отметки сто мячей в чемпионате Франции.Сиссе заявил, что его вдохновил пример боксера Майка Тайсона, который намерен вернуться на ринг в 53 года. "Если сердце и голова работают, то ничего невозможного нет", цитирует Джибриля Сиссе "Спорт-Экспресс".Джибриль Сиссе выступал за целый ряд клубов, среди которых "Осер", "Ливерпуль", "МАрсель", "Сандерленд", "Куинз Парк Рейнджерс" и краснодарскую "Кубань". На протяжении девяти лет он входил в сборную Франции. Последний раз Сиссе выходил на поле два года назад в составе швейцарского "Ивердона".