Полицейские напомнили ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения.

В преддверии нового учебного года сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району проводят встречи с будущими первоклассниками, в ходе которых напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Накануне стражи порядка встретились с ребятами, которые скоро пополнят ряды первоклассников, а пока проводят последние дни каникул в оздоровительном лагере «Солнцеград»,Совместно с преподавателями лагеря полицейские организовали для ребят «пешеходную экскурсию».Мальчишки и девчонки в сопровождении взрослых прошли к ближайшему пешеходному переходу, пересекли проезжую часть, остановились на тротуаре. По пути инспекторы ОГИБДД, указывая на конкретные элементы, рассказали, как правильно пересекать дорогу по «зебре», верно читать значение дорожных знаков и почему нельзя отвлекаться на телефон или плеер, когда пересекаешь пешеходный переход.В заключение «пешеходной экскурсии» инспекторы дорожно-патрульной службы еще раз напомнили ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения, необходимости использования световозвращающих элементов, пожелали безопасного завершения каникул и отличного настроения.