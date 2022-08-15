Сергей Евгеньевич Рыбаков назначен заместителем генерального директора по общим вопросам...

Сергей Евгеньевич Рыбаков назначен заместителем генерального директора по общим вопросам Всероссийского музея им. Пушкина в Санкт-Петербурге.Отметим, что 27 апреля 2021 года он был представлен коллективу как генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. А в июле 2022 года новым руководителем нашего музея стала Екатерина Проничева, бывший председатель комитета по туризму города Москвы.