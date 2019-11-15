Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что покидает клуб американской футбольной лиги Лос-Анджелес Гэлакси. Контракт звездного шведа действовал до окончания текущего сезона, и продлевать его стороны не будут.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что покидает клуб американской футбольной лиги "Лос-Анджелес Гэлакси". Контракт звездного шведа действовал до окончания текущего сезона, и продлевать его стороны не будут."Пришел, увидел, победил. Спасибо "Гэлакси" за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым, — написал Ибрагимович в своем личном Instagram-аккаунте. – Фанатам "Гэлакси" – вы хотели Златана, я дал вам Златана. Пожалуйста. История продолжается. Теперь я вернусь сюда посмотреть бейсбол".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 13 Ноя 2019 в 12:52 PSTЗа "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович выступал с 2018 года, куда он перебрался из английского "Манчестер Юнайтед". За время выступления в "галактике" швед провел 56 матчей, в которых забил 52 гола.