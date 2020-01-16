Самые красивые места России показали в Шереметьеве. В арт-галерее аэропорта открылась фотовыставка Моя Планета. 10 лет.

Самые красивые места России показали в Шереметьеве. В арт-галерее аэропорта открылась фотовыставка "Моя Планета. 10 лет".К этой дате сотрудники канала отобрали лучшие работы телезрителей-путешественников. Здесь природные памятники, уникальные ландшафты и территории, связанные с важными историческими событиями.Среди изображений: Земля Франца-Иосифа, Сахалин, Республики Алтай и Дагестан, город Москва и Республика Крым.Проект приурочен к 10-летию телеканала "Моя Планета" в эфире, сообщает "Россия 24". Выставка будет открыта для всех желающих до середины февраля. Ранее подобные проекты уже появились в метро Нижнего Новгорода, аэропортах Санкт-Петербурга, Казани, Симферополя и Новосибирска."Я надеюсь, что иностранцы, улетая сейчас из страны, вдохновятся, чтобы вернуться сюда и раскрыть для себя какую-то новую Россию. Это будет очень хорошо. Я надеюсь, что это получится. И вот за этот месяц, который будет находиться здесь выставка, я думаю, что десятки, если не сотни тысяч человек, пройдут мимо, увидят и какая-то мысль в них зародится, начнет бурлить как-то в их мозгу. И я надеюсь, что мы таким образом продвигаем Россию, открываем ее вместе заново", — говорит главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников.