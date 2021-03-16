Скольким людям помогли в нашем регионе? В каком формате работают волонтёры сегодня? Рассказала Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ.

Ровно год общероссийскому движению #МыВместе. Скольким людям помогли в нашем регионе? В каком формате работают волонтёры сегодня? И что изменила пандемия на общественном пространстве? Об этом "Вестям" рассказала Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ.