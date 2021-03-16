Скольким людям помогли в нашем регионе? В каком формате работают
волонтёры сегодня? Рассказала Виктория Дерипаско, глава регионального
исполкома ОНФ.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-03-2021-my-vmeste-uzhe-celyj-god.html" target="_blank">Мы вместе уже целый год!</a> - Скольким людям помогли в нашем регионе? В каком формате работают
волонтёры сегодня? Рассказала Виктория Дерипаско, глава регионального
исполкома ОНФ.
[url=https://33live.ru/novosti/16-03-2021-my-vmeste-uzhe-celyj-god.html]Мы вместе уже целый год![/url] - Скольким людям помогли в нашем регионе? В каком формате работают
волонтёры сегодня? Рассказала Виктория Дерипаско, глава регионального
исполкома ОНФ.