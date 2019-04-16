В разных районах небольшого канадского города Пентиктон были застелены четыре человека. Убийца сам сдался сотрудникам местных правоохранительных органов, придя в один из полицейских участков.

В разных районах небольшого канадского города Пентиктон были застелены четыре человека. Убийца сам сдался сотрудникам местных правоохранительных органов, придя в один из полицейских участков.Как выяснилось, стрелявший не убивал случайных людей — его жертвами стали знакомые ему люди, проживавшие в разных районах города, передает ТАСС. Личность злоумышленника пока не раскрывается, он находится под стражей. В настоящее время полицейские устанавливают мотивы убийцы.