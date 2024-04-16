За попытку сбыта наркотиков жителю Владимира грозит реальный срок Суздальским межрайонным...

За попытку сбыта наркотиков жителю Владимира грозит реальный срокСуздальским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Владимира.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в марте 2023 года посредством переписки через «Telegram» мужчина договорился с неизвестным лицом о продаже за денежное вознаграждение наркотиков на территории Владимирской области.Согласно достигнутой договорённости в феврале 2024 года рано утром обвиняемый прибыл к указанному ему месту нахождения оптовой партии наркотиков, забрал их с целью дальнейшего размещения в организованных тайниках.Таким образом, злоумышленник разместил не менее 5 пакетиков на территории города Суздаля, однако реализовать задуманное он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции."В ходе проведения обыска из незаконного оборота изъято 25 пакетиков метилэфедрона общим весом 21.45 грамма", - добавили в надзорном ведомстве.Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.Уголовное дело находится на рассмотрении в Суздальском районном суде.Фото: freepik.com