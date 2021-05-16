Установлено, что ранее 48-летний продавец уже привлекался к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ...

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали подозреваемого в продаже алкоголя подростку.В ходе проверочных мероприятий полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенном в 6 микрорайоне Зеленограда, кассир осуществил продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Установлено, что ранее 48-летний продавец уже привлекался к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», однако должных выводов не сделал и спустя месяц совершил аналогичное противоправное деяние.Отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31