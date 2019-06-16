Злоумышленник погрузил неисправный автомобиль на эвакуатор и отогнал его на территорию гаражей на Озерной улице для последующей разборки на запчасти...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 36-летнего неработающего москвича по подозрению в краже автомобиля.В ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы поступило заявление от жительницы района. Она сообщила, что от дома на Ленинском проспекте пропал принадлежащий ей автомобиль марки «Мерседес». Причем автомобиль находился в неисправном состоянии. Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого – 36-летнего неработающего москвича.Установлено, что злоумышленник погрузил неисправный автомобиль на эвакуатор и отогнал его на территорию гаражей на Озерной улице для последующей разборки на запчасти и их продажи.Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93