Злоумышленник погрузил неисправный автомобиль на эвакуатор и отогнал его на территорию гаражей на Озерной улице для последующей разборки на запчасти...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 36-летнего неработающего москвича по подозрению в краже автомобиля.
В ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы поступило заявление от жительницы района. Она сообщила, что от дома на Ленинском проспекте пропал принадлежащий ей автомобиль марки «Мерседес». Причем автомобиль находился в неисправном состоянии. Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого – 36-летнего неработающего москвича.
Установлено, что злоумышленник погрузил неисправный автомобиль на эвакуатор и отогнал его на территорию гаражей на Озерной улице для последующей разборки на запчасти и их продажи.
Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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