Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа уже достигло трехзначного числа. За сутки от коронавируса в больницах региона скончались еще 4 человека. Прирост ежедневных

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа уже достигло трехзначного числа. За сутки от коронавируса в больницах региона скончались еще 4 человека. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже больше 10 дней. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Тем временем, их число достигло уже 100. Новых случаев заболевания 43. Всего больных