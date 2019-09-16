С 14-го на 15 сентября машины, припаркованные во дворах подверглись нападению.

С 14-го на 15 сентября машины, припаркованные во дворах подверглись нападению.Похоже, в областном центре объявился Халк. Судя по расположению пострадавших автомобилей, человек двигался по Суздальскому проспекту и крушил то, что попадалось ему на пути. Больше всего пострадали окна автомобилей. Вконтакте изобилует фотографиями и гневными комментариями на этот счет. В областном УМВД сообщают, что личность предполагаемого злоумышленника уже установлена. В настоящее время проводится проверка. Предстоит определить точное количество поврежденных авто, их собственников, а также сумму ущерба.