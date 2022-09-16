Весной прошлого года гражданин Армении с двумя подельниками организовали нарколабораторию в Карабаново. Злоумышленники производили смесь на основе наркотического вещества N-метилэфедрона

Весной прошлого года гражданин Армении с двумя подельниками организовали нарколабораторию в Карабаново. Злоумышленники производили смесь на основе наркотического вещества N-метилэфедрона, - сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области. Незаконная деятельность велась в здании местной лесопилки.В мае 2021 года наркоторговцев задержали сотрудники владимирского УФСБ. На месте преступления изъято 65 килограммов наркотика разной степени готовности. Суд приговорил организатора преступной группы к 15 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.